Luego de más de 35 días, los restos de Aracely del Rosario Dueñas Trillo (21) fue hallado, atascado a orillas del río Shullcas, en la parte de Huancayo. Sus familiares exigen justicia y aseguran que no descansarán hasta conseguirla.

“Han sido muy críticos todos estos días, ahora que tenemos su cuerpo queremos ¡justicia para Aracely! que no se quede impune este delito”, comentaron los familiares quienes llegaron al levantamiento del cadáver.

Como se recuerda el pasado 20 de marzo, en horas de la noche, la estudiante fue vista por última vez caminando hacia el puente Santiago Antúnez de Mayolo, desde donde se precipitó hacia el afluente. Según el enamorado, se habría lanzado, no obstante la familia persiste con la idea de que habría sido un feminicidio.

“Lo han detenido al enamorado, pero como no había cuerpo lo dejaron en libertad. En su poder de él se encontró el celular y llaves de su cuarto”, añadieron los familiares.

Por fín la encuentran

La mañana de ayer, algunas personas lograron apreciar el cadáver de una mujer que fue hallado a orillas del río Shullcas, a la altura del jirón Tacna, en Huancayo. Se dio aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP) quienes acudieron a través de la Unidad del Escuadrón de Emergencia de Huancayo, quienes lograron retirar los restos del afluente que ya había descendido su caudal por las pocas lluvias de fin de temporada.

Entre las personas civiles, los primeros en llegar fueron los familiares de la universitaria Aracely Dueñas, quienes lograron reconocer que era la joven desaparecida desde el 20 de marzo por los brackets que tenía en los dientes.

Desde su punto de desaparición, en el puente Santiago Antúnez de Mayolo, en San Carlos, hasta la zona del hallazgo, se tiene un promedio de 2 kilómetros que habría sido arrastrada por el agua, pero terminó atorada entre unos troncos que salieron a flote.

El levantamiento del cuerpo se dio con apoyo de la Compañía de Bomberos de Huancayo, además de la presencia del Ministerio Público quien dispuso su traslado a la morgue de Hualhuas.