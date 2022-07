No fue el “Rojo Matador” del Apertura y solo empató con el Atlético Grau de Piura 1 a 1. Por la Fecha 2 del Clausura que se jugó en el estadio Huancayo, Atlético Grau en la primera mitad sorprendió y estuvo más cerca del gol. A los 4´ en un tiro de esquina a favor del Grau Marcelo Gaona cabecea y la pelota choca en el parante derecho de Ángel Zamudio que había salido mal. A los 33´ Víctor Balta se proyecta y anota, pero el juez principal anula el gol aduciendo posición adelantada.

El árbitro mostró tarjeta amarilla a Manuel Tejada del Grau y a Víctor Balta de Huancayo.

En el complemento cambian y Sport Huancayo empieza a tomar la iniciativa, previamente pierden goles cantados el Grau, Fernando Márquez y Rodrigo Salinas y a los 59´ Luis Benites anota el gol a favor del “Rojo” y el conjunto “Albo” no renuncia al ataque y a los 79´ Rodrigo Salinas de cabeza iguala el marcador.

Al final del partido Ray Sandoval en una actitud desleal lesiona a Daniel Morales, quién quedó tendido en la cancha siendo trasladado por la ambulancia a una clínica local, mientras los jugadores de ambos equipos se enfrentaban verbalmente y a empujones.

Incomodidad entre los “Rojos”

Luis Benítez, no dudó en mostrar su molestia no solo por el resultado del partido sino también por la lesión que sufrió su compañero Dany Morales.

“La verdad un poco triste por el resultado no, pero bueno ya está, no hicimos bien las cosas hay que aceptarlo cabecita fría y hay que seguir para adelante”, señaló.

Sobre la actitud de Ray Sandoval hacia Morales, indicó: “Son cosas, es parte del partido nadie está libre de un golpe apenado por la lesión de Dany esperemos no sea nada grave, pero ya está, la cólera igual va estar porque no se dio un buen resultado, pero hay que tener tranquilidad porque todavía falta en el torneo, aun no se ha perdido ni se ha ganado nada”, indicó