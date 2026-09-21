En una ceremonia multitudinaria, Fuerza Popular presentó a Luis Mendo Salomé como su nuevo coordinador regional en Junín, en el marco de una estrategia partidaria orientada a fortalecer su organización, consolidar la unidad interna y articular el trabajo con sus militantes en las nueve provincias de la región.

La designación fue realizada hace semanas atrás por la Secretaría Nacional de Organización de Fuerza Popular, a cargo de Carmela Paucara y la presentacion reunió a dirigentes, secretarios provinciales, coordinadores políticos y digitales, así como a militantes y simpatizantes de la agrupación.

Mendo Salomé, identificado como un dirigente de amplia trayectoria dentro del fujimorismo, asumirá la tarea de reforzar la presencia partidaria en las provincias y distritos de Junín, además de impulsar la organización de las bases de cara a los próximos desafíos políticos.

“Asumo este importante compromiso con responsabilidad, liderazgo y vocación de servicio”, señaló el nuevo coordinador regional durante su presentación. Añadió que su gestión tendrá un enfoque democrático y estará orientada a consolidar las bases, promover la unidad del fujimorismo y fortalecer la presencia de Fuerza Popular en la región.

La ceremonia contó con la participación de reconocidos militantes y dirigentes del partido en Junín, entre ellos Humberto Ginés, Rubén Galeas y Enrique Lazo, además de representantes de las estructuras provinciales y distritales.

La nueva coordinación regional tendrá entre sus principales objetivos articular el trabajo territorial del partido, fortalecer la participación de la militancia y establecer una estructura organizada en los diferentes distritos de Junín. Con esta designación, Fuerza Popular busca reforzar su presencia política en la región.