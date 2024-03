Rosmery, madre de la menor de 8 años, denuncia que una docente de la Institución Educativa N° 31510 Virgen de Fátima, ubicada en el distrito de El Tambo, agredió física y psicológicamente a su hija. Ante la denuncia los padres de familia de la misma sección se negaron a enviar a sus hijos a clases como una medida de protesta y la Ugel Huancayo investiga el caso.

Según testimonio de la madre, las agresiones ocurrieron el día 26 de marzo cuando se encontraban realizando lecturas en el aula y la profesora dejó como actividad que resalten el contenido. Su hija al no tener un resaltador utilizó un plumón celeste para resaltar la lectura, sin embargo, la maestra al ver que la menor no estaba utilizando un resaltador cogió el cuaderno y la expuso en el aula. “Le dijo que estaba muy feo, que no podría ser así, incluso levantó el cuaderno delante de todos los compañeros”, contó la madre.

La agresión física habría ocurrido minutos después, “mi pequeña me comenta que estaba tomando su agua, la profesora vino y le tiró dos tipo puñetes en la espalda, sin motivo alguno. Hasta ahora mi pequeña se sigue quejando de dolor”, dijo Rosmery. Ante los hechos la madre realizó la queja en el colegio y tras una conversación con la directora le plantearon llegar a una conciliación para que el caso no salga del centro educativo, ya que sería una mala imagen a la institución.

“A mi me importa la imagen de mi hija”, enfatizó la madre ante la propuesta del colegio, al pedido de la madre se suman otros padres de familia del colegio que por temor y medida de protesta no enviaron a sus hijos a estudiar. La Ugel Huancayo tomó conocimiento del hecho y realiza las diligencias del caso en la institución educativa con la docente, directivos del colegio y la madre de familia de la menor.