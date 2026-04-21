Marcelo Tinelli vuelve a acaparar titulares tras su reciente separación de Milett Figueroa. A pocos días de confirmarse el fin de la relación, su nombre ha sido vinculado a un presunto nuevo interés sentimental.

La versión empezó a difundirse en programas de espectáculos de Argentina, donde se sugirió que el presentador no estaría solo.

El programa ‘Puro Show’ trató el tema al mencionar a un conductor recientemente separado que estaría iniciando un acercamiento con otra mujer. Durante la emisión, se hizo referencia directa al argentino.

“ El nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda. Es argentina, actualmente está viviendo en Miami, fue modelo y estudió varias carreras, entre ellas ciencias políticas ”, manifestó la comunicadora Pochi.

Ambos habrían sido vistos en los mismos espacios públicos, lo que despertó el interés de la prensa. Una de esas coincidencias se registró durante un concierto de Ricky Martin el último fin de semana.

Otro aspecto que respalda esta versión es su actividad en redes sociales, donde ambos se siguen mutuamente. Este tipo de gestos suele interpretares como una señal de cercanía.

El espacio televisivo también presentó imágenes en las que la mujer en cuestión figura en una reunión familiar del conductor. En ese sentido, se le aprecia durante la celebración del cumpleaños de su hijo menor.

Milett Figueroa a Marcello Tinelli tras ruptura: “Le deseo lo mejor”

Milett Figueroa confirmó el fin de su relación con Marcelo Tinelli tras tres años juntos. Así lo confirmó la modelo ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, donde precisó que se encuentra soltera desde marzo.

Aunque evitó revelar quién tomó la decisión o las razones de la ruptura, la actriz afirmó que no volverá a tocar el tema.

No obstante, esa postura cambió cuando fue invitada al programa de Aldo Miyashiro, donde se animó a enviarle un mensaje a su ahora expareja y describió la relación como una etapa bonita de su vida.

“No me arrepiento de nada. Todos merecemos entregarnos cuando tenemos la necesidad”, expresó.

Además, le envió un mensaje positivo al argentino, dando a entender que la ruptura se habría producido en buenos términos.

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“Le deseo lo mejor, pero cuando aparezca el amor, voy a amar con todo mi corazón”, agregó la modelo peruana.