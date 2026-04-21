La candidata presidencial Keiko Fujimori, se refirió a la reciente dimisión de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el contexto del proceso electoral en curso. La lideresa de Fuerza Popular consideró que esta decisión es positiva de cara a la segunda vuelta de los comicios.

“Creo que es una buena noticia para el Perú, una buena noticia para los peruanos que este señor haya dado un paso al costado”, manifestó.

La aspirante a la presidencia también señaló que la responsabilidad de las irregularidades detectadas en la jornada electoral del 12 de abril recae principalmente sobre el exfuncionario. Fujimori insistió en que la renuncia de Corvetto será favorable para garantizar un mejor desarrollo en la segunda contienda.

“Yo creo que hay un primer responsable de todas estas grandes irregularidades y creo que esta medida que él ha tomado va a ser saludable para el proceso electoral, sobre todo para lo que viene”, agregó.

Solicita investigación exhaustiva sobre el caso

En relación con lo ocurrido durante los comicios, planteó que distintas instituciones del Estado deben intervenir para esclarecer los hechos. La dirigente política hizo un llamado a la Contraloría General de la República, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público y otras entidades para asumir esta tarea. La candidata indicó que es necesario determinar lo sucedido durante la primera vuelta.

En sus declaraciones, remarcó la importancia de garantizar procesos electorales claros y confiables. En ese marco, expresó una demanda relacionada con el acceso a la información sobre los hechos reportados.

“Los peruanos tenemos el derecho a acudir a votar, a elegir las autoridades y que estos procesos se realicen con transparencia y que la voluntad popular se respete”, afirmó.

Finalmente, la lideresa política instó al Jurado Nacional de Elecciones a emitir un pronunciamiento en el corto plazo. Consideró que esta decisión permitirá definir el escenario de competencia de cara a la segunda vuelta.

En esa línea, reiteró la necesidad de contar con claridad en el proceso electoral. Fujimori indicó que ello contribuirá a fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de organizar los comicios.