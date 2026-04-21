La incertidumbre y el dolor se han instalado en la provincia de Tarma, tras la desaparición de Jhordan Mijael Ortiz Astete (19) cuyo paradero es desconocido desde hace diez días. Fue visto por última vez el pasado 11 de abril en el sector de Acobamba, cuando se dirigía a la localidad de Huaracayo para realizar trabajos agrícolas. Desde entonces, no existe rastro alguno.

Su madre, Maribel Astete, protagoniza escenas desgarradoras y entre lágrimas implora respuestas.

“Quiero ver a mi hijo vivo o muerto. Para mí no hay hambre ni sueño, solo quiero encontrarlo. Ya he buscado por todos lados”, pide.

La familia asegura que Jhordan no tenía problemas conocidos y responsabiliza directamente a la persona con quien trabajaba en Huaracayo, exigiendo que se investigue a fondo.

Vecinos y pobladores se han sumado a las labores, mientras la incertidumbre crece y el caso se torna cada vez más inquietante.

Tarma entera permanece en vilo, esperando que el silencio se rompa y aparezca una pista que devuelva la esperanza. La Policía Nacional del Perú, a través de la comisaría de Acobamba, ha emitido un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con cualquier información.

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