Luz (28), una madre de familia que siempre estaba atenta a los mensajes y redes sociales que su hija observaba en su celular, descubrió que un sujeto le mandaba fotos obscenas y mensajes sexuales a su engreída de 13 años. La madre se hizo pasar como su hija, respondió los mensajes, citó al sujeto que decía tener 17 años en la Av. Real y Av. Ferrocarril en Chilca y lo agarró del cuello hasta la llegada de la Policía.

Gerson Escobar Villa (21), fue detenido por acoso sexual. El sujeto mandaba fotografías en ropa interior incitando a la menor a que le envié fotos similares. Al identificar al acosador lo atrapó y otro varón que lo acompañaba se dio a la fuga. Gerson Gustavo Escobar, trató de zafarse, pero fue detenido en la comisaría de Chilca por el presunto delito de acoso sexual.

El comandante PNP Edgar Flores mencionó que el implicado fue puesto a disposición de la Divincri para que continúe las investigaciones, a fin de determinar si hay otras víctimas y para identificar al otro sujeto que escapó. “No, me tendieron una trampa, insistentemente la chica me acosaba, yo mandé una imagen y ella me mando otra. Yo no quería hacerle daño, ella me dijo que era mayor”. dijo Escobar en su defensa.