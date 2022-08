“Han reducido el personal y no hay suficientes trabajadores para fraccionamiento, allí es donde les dan la leche a los bebés, nuestros hijos son recién nacidos y necesitan la leche a la hora, no es posible que no haya suficiente personal para atender a nuestros hijitos indefensos, donde está mi bebé hay 10 internados”, dijo Rosmery Calderón.

Por su parte, Angela Torres que es desde Satipo, exigió que vuelvan los trabajadores que atendían a sus niños, porque está en riesgo su vida.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Paciente con viruela del mono en Junín se encuentra bajo vigilancia médica

Al interior del hospital, en el banco de leche, señaló que están atendiendo a las madres para que se extraigan la leche, pero el problema es en el área de fraccionamiento, donde no hay mucho personal que se encargue de nutrición dar la leche a los neonatos . Ante esa situación, las enfermeras que estaban de guardia tenían que cumplir esta labor, pero no se dan abasto.