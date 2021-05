Hay estafadores que aprovechándose de la pandemia del coronavirus buscan engañar a confiados ciudadanos y piden dinero para adquirir un respirador artificial para salvar a un familiar que se debate entre la vida y la muerte. Los maleantes esta vez trataron de engañar a los familiares de un policía, haciéndoles creer que su ser querido estaba grave. Enviaron mensajes de texto al Facebook y Whats App para pedir que envíen dinero a una cuenta del banco y así adquirir un respirador artificial. Incluso el timador se hizo pasar como el médico que atendía y mandó hasta las radiografías de pulmones.

Hackean su cuenta

Antes que los ladrones consumarán su fechoría, el policía A.H.A., quien labora en la Divincri se percató que inescrupulosos usaban su cuenta de Facebook para obtener beneficios económicos y se comunicó con sus familiares a los que les pedían de 400 y 600 soles.

Asimismo, el efectivo indagó por el supuesto médico Ramírez que no existía y el número de cuenta del banco estaba a nombre de Roiman Ramírez Díaz, un venezolano que no está registrado en el Reniec y que tendría un carnet de extranjería. “Estoy bien de salud trabajando en la Divincri -Huancayo, es falso que estoy con covid y que necesito un respirador artificial.

El estafador que me esta suplantando en las redes es el venezolano Roiman Argenis Ramírez Díaz. No crean lo que les dice”, escribió el agente en redes sociales. Según la Policía, la mejor defensa contra los estafadores es decir NO y evitar hacer depósitos sin tener la certeza de la información.