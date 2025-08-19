Una fecha donde se tiene que dejar todo en el campo para sellar su clasificación o todavía seguir en la pelea por un cupo a la Nacional de la Copa Perú 2025, se jugará mañana en Junín, con la penúltima fecha del hexagonal final del ‘futbol macho’.

Los tres duelos fueron programados a las 3:15 de la tarde, en tres escenarios diferentes, dos en la sierra y uno en la selva central.

Jauja

Partido entre el que está con respirador artificial, el colero del grupo, Academia San Antonio (Jauja) 1 Pto. vs CESA (Huancayo) 5 Ptos., una derrota o empate elimina a los jaujinos, mientras que el Dios Wanka, con una victoria estaría muy cerca de clasificar.

Concepción

El estadio Richard Müller Vozeler, será el testigo del choque entre Juventud Pomacocha (Yauli) 7 Ptos. vs Atlético Sumar Motors (Huancayo) 3 Ptos.

Un victoria para los de la tierra metalúrgica, les convertiría en los primeros clasificados de Junín, a la Etapa Nacional. Por otro lado, los de Huancayo, solo les sirve la victoria, si quieren seguir en la pelea por el tan ansiado cupo, un empate, los dejaría dependientes de otros resultados.

En Perené

El Estadio Municipal, será el epicentro del tope de chanchamaínos. Atlético Chanchamayo (4 Ptos.) vs Defensor Pichanaki (3 Ptos.) definirán su suerte en este encuentro. Ambos urgen de sumar 3 puntos y un empate los dejaría al borde de la eliminación, ya que los dos representante de la provincia cafetalera, se encuentran a mitad de tabla de este hexagonal final.