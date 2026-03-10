La presidenta general de las 77 ollas comunes de la provincia de Huancayo, Donatilda Soto Clemente, manifestó que el incremento del precio del gas, los alimentos y hasta de los pasajes, también afecta la labor autogestionaria de las ollas comunes.

Sin pollo

“Nosotros no comemos pollo porque está a 12 soles el kilo, no nos alcanza, somos muchos beneficiarios. Cuando cocinamos menestra, le ponemos huevo frito, pescado o hígado de pollo, o sino preparamos un cau cau con mondongo”, precisó.

Aunque reciben 4 balones de gas subsidiado con vale Fise, no les alcanza, porque se acaba cada balón en 4 días y tienen que comprar hasta 3 balones más, ya que cocinan para unos 50 beneficiarios.

Ayer, Soto Clemente tenía dos vales para canjear el balón de gas, pero los distribuidores ya no les querían vender.

“El distribuidor que nos abastece nos dice que no tiene gas y sin eso no podemos atender, estamos preocupados por los beneficiarios que son ancianos y reciben menú gratis”, dijo la presidenta de las ollas comunes.

En la olla común mujeres luchadoras de la cooperativa Santa Isabel, hacen las compras a diario ya que no tienen refrigeradora.

Cierran olla común

En el sector 11 de Justicia, Paz y Vida, hallamos un comedor cerrado, según dijeron los vecinos por el incremento del precio del gas.

“Si les han entregado los alimentos tienen que preparar los productos para evitar que se pierdan“, dijo Donatilda Soto.