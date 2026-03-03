El candidato a la Cámara de Diputados por Junín, Marcelo Martin Hurtado Castañeda, del Partido Aprista Peruano, afirmó que su postulación responde a la necesidad de impulsar cambios estructurales en seguridad, justicia y modernización del Estado.

En entrevista en el podcast “Conoce a tu candidato”, el ingeniero de Sistemas y Computación, de 56 años, defendió la incorporación de soluciones tecnológicas en la gestión pública y planteó medidas drásticas frente a la delincuencia.

¿Qué lo motiva a postular al Parlamento?

Milito 28 años en el Apra y considero que es momento de asumir mayores responsabilidades. Las leyes actuales no están resolviendo los problemas del ciudadano de a pie. Vemos deficiencias en salud, educación y justicia. El Estado no responde con eficiencia y eso debe cambiar.

Usted es ingeniero, ¿es compatible su perfil con la función legislativa?

No hay incompatibilidad. Los ingenieros estamos formados para resolver problemas y optimizar sistemas. El Congreso necesita perfiles técnicos que aporten eficiencia y resultados, no solo debates jurídicos. Se trata de tener vocación de servicio y capacidad de gestión.

¿Cuál es su propuesta frente a la inseguridad?

Soy partidario de la pena de muerte para el sicariato. El Estado debe proteger a la mayoría de ciudadanos honestos. Si no se concreta esa medida, al menos deben aplicarse penas más severas y acumulativas para delincuentes reincidentes. También propongo una reforma integral del sistema de justicia; los procesos no pueden durar diez o quince años. Evaluaría además el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en situaciones de emergencia, mientras se fortalece la institución y se incrementa el número de efectivos.

¿Qué iniciativas legislativas priorizaría?

Impulsaré la creación de una historia clínica digital única a nivel nacional. Hoy cada entidad maneja sistemas aislados. Con interoperatividad tecnológica, el historial médico del paciente estaría disponible en cualquier establecimiento del país, las 24 horas del día. Eso evitaría duplicidad de exámenes, reduciría costos y permitiría diagnósticos más precisos. El Perú tiene profesionales y capacidad tecnológica para implementarlo.

En el plano regional, ¿qué postura tiene sobre la Carretera Central?

Es un proyecto vital para Junín y la macro región centro. Se debe evaluar la modalidad más rápida y eficiente para ejecutarla, incluso mediante asociación público-privada, priorizando resultados y evitando sobrecostos.¿Cómo recuperar la confianza ciudadana en el Congreso?Con transparencia, educación cívica y responsabilidad al elegir autoridades. La población debe informarse mejor y apostar por nuevas propuestas. Yo ofrezco experiencia técnica y compromiso para mejorar la calidad de vida.

Mira aquí la entrevista completa: