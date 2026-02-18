Sociedad civil, funcionarios y trabajadores del Gobierno Regional de Junín, así como de las direcciones regionales de Trabajo y Educación y de la Municipalidad Provincial de Huancayo, participaron en una movilización por las calles de Huancayo durante el paro regional de 48 horas convocado para exigir la continuidad y presupuesto de la Nueva Carretera Central.

La marcha estuvo encabezada por ataúdes negros con las imágenes de los congresistas de la región Junín, en señal de protesta por lo que consideran falta de respaldo al megaproyecto vial.

El gerente regional, Roy Gonzales, sostuvo que la medida fue contundente y contó con el respaldo esperado. En medio de la coyuntura política nacional, tras la salida del presidente José Jerí, manifestó que esperan que el nuevo mandatario y su gabinete convoquen al diálogo para destrabar el proyecto.

Comercio acata de forma parcial la paralización

En el ámbito comercial, el Mercado Modelo acató la paralización y no atendió al público, anunciando que retomará sus actividades con normalidad al día siguiente. Un integrante de su junta directiva señaló que la decisión se tomó por consenso, aunque reconoció que la coordinación no fue uniforme, ya que otros centros de abasto como el Mercado Maltería y establecimientos en El Tambo sí brindaron atención.

Sin detenidos y con 700 policías desplegados

Por su parte, el jefe de la Región Policial Junín, general PNP César Calero Cisneros, informó que se desplegaron 700 efectivos con apoyo de las regiones Huancavelica y Pasco en puntos estratégicos como Cruce Tarma, La Oroya, Puente Breña, Chanchas, Quebrada Honda y el Gobierno Regional.

Indicó que no se registraron detenciones ni hechos de violencia, y que hasta el momento no se reportó presencia de manifestantes en algunos puntos críticos. Asimismo, exhortó a la población a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica y priorizar el diálogo. Tras una reunión con el dirigente Ariste, se acordó que la movilización se desarrollaría con resguardo policial y de forma ordenada.