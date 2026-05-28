Este 07 de junio de 2026, será la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026. Las cinco Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de Huancayo, El Tambo, Chanchamayo, Jauja y Tarma vienen ultimando detalles para el envío de material electoral, así como habilitación de los locales de votación.

Según detalló la gestora de la ORC Huancayo de la ONPE, Lucy Galarza, para esta segunda vuelta del 07 de junio, se seguirá manteniendo a los 1 millón 62 mil 500 ciudadanos que se encuentran habilitados para sufragar, además de las 3 mil 691 mesas de votación, las cuales serán instaladas en 469 locales distribuidos en 124 distritos y 73 centros poblados, en el ámbito de la región Junín.

“Para esta segunda vuelta van a poder votar todos los ciudadanos mayores de edad y los que, hasta el 12 de abril, hayan cumplido los 18 años, el Padrón Electoral se mantiene hasta esa fecha”, informó la funcionaria.

Miembros de mesa

Entre las últimas acciones que viene realizando la ONPE a través de las ODPEs, es la programación de capacitación para los miembros de mesa, que siguen siendo los mismos que fueron sorteados en primera vuelta.

“Este domingo 31 de mayo, tenemos la jornada de capacitación. Será el único día de manera presencial, para que el miembro de mesa sepa qué rol cumplir el 7 de junio”, acotó Galarza.

En el caso que los miembros de mesa no acudan con asistir el 07 de junio a su deber cívico, recibirán una nueva multa que es acumulativa y los que sí cumplan con este rol, podrán cobrar, posteriormente, los incentivos de 165 soles.

De los 270 425 ciudadanos y ciudadanas que ejercieron el cargo de miembro de mesa en la primera vuelta de las elecciones generales, 236 299 (el 87 %) han recibido los S/ 165 que les corresponde como compensación económica equivalente al 3 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Material electoral

Por su parte el jefe de la ODPE Huancayo, Jesús Loayza Aramburú, explicó que el cartel de candidatos contiene los nombres, símbolos y fotografías de las dos fórmulas presidenciales, tal como aparecerán en la cédula de sufragio.

Precisó además que este material reproduce el diseño oficial de la cédula, la cual tendrá 21.00 cm. de ancho por 15.00 cm. de largo, facilitando así la identificación de las opciones de voto por parte de los electores.

De la misma forma la ODPE Huancayo realizó la publicación de los carteles de candidatos y de locales de votación correspondientes a la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026.

Para esta segunda vuelta de el 07 de junio, se manejarán los mismos horarios que el de las elecciones de abril, con la apertura de las mesas desde las 7:00 am a 5:00 pm.

De otro lado, la ODPE CHanchamayo culminó la instalación de sus 15 oficinas distritales y 47 oficinas en centros poblados correspondientes a las provincias de Chanchamayo y Satipo. En su jurisdicción tiene 15 distritos, 123 locales de votación, 1 026 mesas de sufragio, 47 centros poblados y 292 719 electores.

La ODPE Chanchamayo tendrá a su cargo la conducción de la Segunda Elección Presidencial en los distritos de Chanchamayo, San Ramón, Vitoc, Perené, San Luis de Shuaro, Pichanaqui, Satipo, Mazamari, Río Negro, Río Tambo, San Martín de Pangoa, Coviriali, Llaylla, Vizcatán del Ene y Pampa Hermosa.

Asimismo, atenderá los centros poblados de Ciudad Satélite, La Florida, Marankiari, Miricharo, Puerto Yurinaki, San Antonio Alto Pichanaqui, San Fernando de Kivinaki, Santa Rosa de Camonashari, Santa Rosa de Río Amarillo, Unión Perené, Zona Patria, Colonia Huanca, Intercultural San José, El Palomar, Pueblo Libre, Santa Rosa de Chiriari, Pampa Mandarina, Cubantía, Mazaronquiari, Mencoriari, Micaela Bastidas, Potsoteni, Puerto Porvenir, Santa Cruz de Anapati, Santa Teresita, Tres Unidos de Matereni, Tsiriari, Tsomaveni, Yaviro, Betania, Cana Edén, Cutivireni, Napati, Oviri, Poyeni, Puerto Ene, Puerto Prado, Quempiri, Quiteni, Santa Cruz, Sector Palomar, Selva de Oro, Valle Esmeralda, Villa Junín, La Florida de Huantashiri, Shanki y Boca Mantaro.