La región Junín enfrenta un escenario de alta vulnerabilidad ante las lluvias previstas entre enero y marzo de 2026. De acuerdo con estimaciones del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), analizadas por ComexPerú, un total de 108,653 viviendas se encuentran ubicadas en zonas con riesgo alto o muy alto de movimientos de masa, como huaicos y deslizamientos, mientras que 312,115 viviendas estarían expuestas a inundaciones.

Esta situación afecta a centros poblados asentados en áreas de elevada peligrosidad, donde las lluvias estacionales podrían generar impactos significativos.

El riesgo no solo se limita a la infraestructura. En términos poblacionales, las cifras oficiales indican que 224,586 personas estarían expuestas a movimientos de masa y 915,866 a inundaciones en Junín.

Aunque no se prevén condiciones climáticas extraordinarias, la magnitud de la exposición evidencia la fragilidad de amplios sectores del territorio regional.

“La cantidad de viviendas y personas en riesgo confirma la necesidad de una planificación rigurosa y de reforzar las medidas de reducción de vulnerabilidad”, señaló Daniel Najarro, analista senior de estudios económicos de ComexPerú.

Según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 2025 Junín contó con cerca de S/ 92 millones para el Programa Presupuestal 0068, destinado a la reducción de la vulnerabilidad y la atención de emergencias por desastres. Sin embargo, al cierre del año solo se ejecutaron aproximadamente S/ 53 millones, lo que representó el 57.9% del presupuesto asignado.