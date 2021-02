La viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Fanny Montellanos Carbajal, informó que 374 mil 454 hogares de la región Junín, serán beneficiados con el bono de 600 soles que otorgará el Gobierno, a las familias más afectadas económicamente por la nueva cuarentena total ante la segunda ola de COVID-19.

Cinco modos de cobro

El pago del bono iniciará a partir de este miércoles 17 de febrero. Los ciudadanos deben ingresar a la plataforma bono600.gob.pe, para revisar si accederán al “Bono 600 soles”.

Las personas que figuran en el padrón tendrán cinco modalidades para recibir este subsidio. La primera es a través de un depósito en cuenta , ya sea en el Banco de la Nación o alguna otra entidad donde la persona tenga una cuenta bancaria.

La segunda forma será a través de los carritos pagadores, que llegarán a las comunidades más alejadas en donde no hay bancos y entregarán el bono a domicilio.La tercera será por medio de las billeteras digitales activas, el bono será depositado ahí. Si no cuenta con alguna, puede descargar una y afiliarse desde el 1 de marzo.La cuarta manera, es por la banca móvil, que permitirá generar una clave de acceso a sus cuentas a través de los números de celular y luego se podrá retirar el dinero a través de los cajeros automáticos y agentes MultiRed del Banco de la Nación.Las familias que no tengan forma de acceder a estas modalidades, podrán retirar el dinero en una agencia bancaria.