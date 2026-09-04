Más de 4 mil efectivos custodiarán 392 locales de votación en Junín y garantizarán la seguridad de los 941 mil 614 electores habilitados que participarán de las Elecciones Generales 2026 el domingo 12 de abril. El general PNP César Calero Cisneros, dijo que el despliegue de la Policía, Ejército y FAP, durante la jornada electoral busca que el proceso sea seguro y transparente.

“Esta fiesta democrática está garantizada por la Policía en las 9 provincias, 113 distritos, las 3 mil 254 mesas de sufragio y 392 locales de votación de los cuales 118 serán reforzadas con el Ejército y otras 10 con la Fuerza Aérea del Perú”, explicó el jefe de la Región Policial de Junín.

La participación de las Fuerzas Armadas está orientada a garantizar la voluntad popular en la jornada electoral.

“En lugares alejados como Monobamba, Ulcumayo, Uchubamba y otros lugares estratégicos, se ha desplazado fuerzas tácticas especiales para que el ciudadano ejerza su derecho al sufragio con toda tranquilidad”, agregó Calero Cisneros.

A los 4 mil efectivos se suman los 333 nuevos policías que hace poco egresaron de la Escuela PNP de Pilcomayo. Asimismo, refirió que todo el personal policial está en alerta absoluta y que en la Región Policial de Junín ubicado en Huancayo se instalará un centro de monitoreo para velar por el proceso electoral.

Calero Cisneros pidió a la población a cumplir con la Ley Seca y respetar las disposiciones electorales y evitar cometer delitos.