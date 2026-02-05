Miles de jóvenes que postularon a Beca 18 aún esperan conocer la lista de preseleccionados, que debía publicarse el pasado 22 de diciembre, según el cronograma oficial de Pronabec.

En todo el país son más de 90 000 aspirantes, muchos de ellos en situación de pobreza, en la región fueron un total de 4629 postulantes que se presentaron el Examen Nacional de Preselección realizados en Huancayo, Satipo y Chanchamayo.

El retraso se atribuye a la falta de definición presupuestal, ya que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Educación (Minedu) aún no emite el informe técnico que sustenta la asignación de fondos para las becas, lo que mantiene paralizada la publicación.

La indefinición ha generado incertidumbre entre los aspirantes, que deben esperar no solo los nombres de los preseleccionados, sino también el cronograma para continuar con la siguiente etapa del proceso. Algunos jóvenes y organizaciones han expresado preocupación por la ausencia de información clara y por la posibilidad de que se reduzca el número de vacantes por falta de financiamiento.

Nos comunicamos con los encargados de Pronabec en la región Junín para conocer nuevas fechas o detalles sobre la publicación de los “preseleccionados”, pero solo se obtuvimos una respuesta general indicando que aún no se tiene una fecha definida y que se trabaja para garantizar un mayor número de becas y beneficiarios.