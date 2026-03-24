La Dirección Regional de Salud de Junín, confirmó 18 casos de leptospirosis una enfermedad que a puesto en alerta sanitaria al país. En Chanchamayo hay 9 casos, 6 en Satipo, 1 en Chupaca y 1 en Jauja. Estos cuentan un incremento de 8 casos más con relación al año 2025, informó la responsable del área de enfermedades zoonóticas de la Diresa Junín, Rocío Buendía Medina.

Además, hay 14 casos probables con sintomatología pero cuyo resultado de laboratorio aún falta confirmar. El reporte se dio en la semana epidemiológica N°11.

El grupo más afectado corresponde a los adultos jóvenes, muchos de ellos que acuden a trabajar a la chacra y que están en mayor riesgo por la falta del saneamiento básico y las intensas lluvias que afectaron principalmente a Selva Central. Allí, estuvieron expuestos a charcos de agua contaminada con orina de roedores y ante una lesión expuesta pueden adquirir rápidamente la enfermedad. Los pacientes presentaron fiebre, dolores musculares en las pantorrillas y enrojecimiento ocular. Ellos recibieron tratamiento ambulatorio.

Cuando detectan un caso probable de leptospirosis, se toma una muestra de sangre en laboratorio e inicia el tratamiento antibiótico. Cabe mencionar que existe una alerta sanitaria 04-2026, que indica que se debe realizar la vigilancia epidemiológica para que los establecimientos de salud realicen la notificación y hacer el seguimiento correspondiente.

El responsable del área de zoonosis de la Diresa Junín, Román Bances Santamaría, manifestó que donde existe la proliferación de roedores es factible que estos estén infectados con la bacteria leptospira y que puedan transmitir la enfermedad por ello consideró urgente que se realice desrratización en locales de atención al público.

Al respecto, la Directora Regional de Salud de Junín, María García pidió que las municipalidades contribuyan en el control sanitario.