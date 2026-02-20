Un total de 937 electores con discapacidad de las provincias de Jauja y Concepción figuran en el padrón para participar en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a través de la ODPE Jauja.

Del total registrado en esta jurisdicción, 487 son varones y 450 mujeres. A nivel del departamento de Junín se contabilizan 6,949 electores con discapacidad.

Para garantizar un proceso inclusivo, la ONPE aprobó protocolos específicos de atención preferente tanto en sus sedes como en los locales de votación. Entre las principales medidas se contempla la instalación de mesas en primeros pisos o cerca de los accesos, habilitación de módulos temporales para personas con movilidad reducida o discapacidad temporal, y la distribución de plantillas en sistema braille.

Además, se implementará señalización accesible y se contará con personal capacitado para orientar a los electores, así como para identificar rampas y mesas especiales.

En la provincia de Jauja se registran 558 electores con discapacidad, principalmente en los distritos de Jauja, Monobamba, Yauyos y Acolla; mientras que en Concepción son 379, con mayor presencia en Concepción, Andamarca, Matahuasi y San José de Quero.