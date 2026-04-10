Cada día en el Perú, se reportan unos 4 mil robos de celulares, aunque sólo 32 casos llegan a ser denunciados oficialmente, según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). En Junín, en los tres primeros meses del 2026, la Región Policial de Junín incautó dos mil 353 celulares, dos mil de ellos hurtados o clonados.

En las últimas horas, durante los operativos “terminales móviles” en Huancayo se intervino a Klen G.R. (24), Samanta D.E. (20), Juan R.Q. (20), Hipolito P.C. (51), Alexandro V.S. (20), por el presunto delito de receptación, porque tenían celulares reportados como sustraídos.

Robos con violencia

En el operativo, policías de la comisaría de Huancayo, también detuvieron a un presunto ladrón que a golpes sustrajo un móvil a un peatón. Luego de recibir la denuncia de Miguel P.Q. (22), a quien golpearon a las 05:45 horas en la Av. San Carlos, para despojarlo de su celular.

El facineroso escapó rumbo desconocido, pero los efectivos con el agraviado buscaron al presunto autor y capturaron a David Arredondo Torres (32) en la Av. Leandra Torres y Pje. Buenaventura. El detenido confesó que escondió el celular frente a una casa en la cuadra 3 de la Av. Leandra Torres, donde lo hallaron.

De acuerdo a los reportes, la mayor cantidad de robos se registran los días lunes, sábado y domingo entre las 6 a 10 de la mañana 11 y 12 de la mañana y de madrugada.