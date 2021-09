Solo en el primer semestre de este 2021, más de medio millar de accidentes de tránsito se registraron en carreteras nacionales y regionales en Junín. Unas 42 de ellas con consecuencias fatales, según información del Consejo Regional de Seguridad Vial Junín.

Aumentan en épocas de lluvia

Marzo es el mes con la mayor cantidad de accidentes de tránsito en carreteras con 101 siniestros no fatales y 8 con consecuencias mortales. Asimismo el (CORESEV) registra que enero de este año es el segundo con la mayor cantidad de accidentes con 93 no fatales y 7 fatales. Febrero solo registra 61 accidentes en total de los cuales 6 son con consecuencias fatales.

Los meses con menor cantidad de precipitaciones pluviales son los que tienen un promedio menor de accidentes en carreteras. Abril tiene 69 no fatales y 9 fatales, en mayo se registró 75 no fatales y 10 con víctimas mortales, y junio la cifra es de 78 no fatales y 2 que enlutaron a familias.

Durante el primer semestre se registra 471 siniestros no fatales y 42 con víctimas mortales, haciendo un total de 513 accidentes de tránsito.

Entre las principales causas que se identificaron para estos siniestros, se encuentra exceso de velocidad y cansancio (sueño), cuya responsabilidad va directamente al conductor, mientras que un porcentaje menor corresponde a mal estado de las vías y los causados por factores climáticos.

El incumplimiento de las normativas viales en transporte interprovincial es otra de las causas.