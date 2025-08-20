Ante la falta de soluciones y acuerdos concretos, al menos cinco proveedores del rubro automotriz que brindaron servicios a la Municipalidad Distrital de El Tambo han denunciado públicamente el incumplimiento de pagos desde el 2023, sumando una deuda superior a los S/700 mil. La tensión crece, y ante la falta de respuesta efectiva por parte de la gestión del alcalde César Llallico, han anunciado que podrían iniciar una huelga de hambre y encadenarse a las afueras de la comuna.

Durante la última sesión extraordinaria del Concejo Municipal, los proveedores expresaron su indignación. Señalaron que, pese a contar con órdenes de servicio, sus compromisos han sido desatendidos y, en algunos casos, desconocidos debido al constante cambio de funcionarios dentro de la gestión. Todos los reclamos presentados corresponden al mantenimiento de vehículos de serenazgo y maquinaria municipal.

Los regidores, como Percy Núñez e Iván Medina, advirtieron que la situación podría escalar a una crisis social. Asimismo, cuestionaron las inconsistencias en la exposición de los funcionarios y la falta de identificación de responsables por las deudas acumuladas. Núñez informó que existe una vía legal para pagar mediante la figura de “deudas sin causa”, pero para ello se requiere voluntad política del ejecutivo municipal.

“Los daños a la municipalidad de El Tambo son cuantiosos pues además de las amenazas legales y administrativas por estas deudas existen bienes que los empresarios han retenido hasta lograr el pago de sus servicios entre ellos maquinaria de limpieza pública” aseveró Nuñez.

“ Están amenazando con encadenarse, este sería el cuarto hecho bochornoso para la municipalidad (...) no podemos permitir que la imagen se melle, acá tiene que ser responsable el administrador, el de abastecimiento, el alcalde” dijo Medina

Ante la gravedad del caso, los regidores anunciaron que en la próxima sesión ordinaria propondrán derivar el caso a los órganos de control y, de ser necesario, al Ministerio Público, en un intento por esclarecer responsabilidades.