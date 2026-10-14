Ante la presencia del Fenómeno El Niño y la incertidumbre climática que afecta al país, las autoridades regionales intensifican las medidas preventivas en la región Junín. Tras la reciente emisión del Decreto Supremo n.º 140-2026-PCM, el Ejecutivo declaró en estado de emergencia a diversos distritos por peligro inminente de déficit hídrico para el periodo 2026-2027, sumándose a declaratorias previas por precipitaciones extremas.

Emergencia

El gerente regional de Defensa Civil de Junín, José Vásquez, detalló que más de 80 municipios de la región, lo que representa casi el 70% del total de distritos, se encuentran bajo alguna declaratoria de emergencia. La medida abarca múltiples provincias andinas y de Selva Central como Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli.

Respecto a las proyecciones climáticas para la región, Vásquez precisó los momentos de mayor impacto programados para la temporada como el pico de déficit hídrico que será en el mes de diciembre donde marcará el punto más crítico en relación a la escasez de agua y falta de lluvias. En cuanto al pico de lluvias intensas será durante el mes de febrero de 2027 donde se registrará el mayor impacto por precipitaciones extremas y focalizadas en el territorio regional.

“El panorama no es absoluto ni homogéneo. Existen distritos como Marco y Acolla en Jauja que figuran tanto en decretos por déficit hídrico como por lluvias intensas. Aunque existe un mayor porcentaje de probabilidad de sequía, no se descarta la presencia de lluvias severas focalizadas, principalmente en la Selva Central”, explicó el funcionario.

Para contrarrestar los efectos del déficit hídrico en el sector agropecuario, el Gobierno Regional de Junín trabaja de forma transversal mediante la Dirección Regional de Agricultura y otros.