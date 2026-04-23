El proyecto del corredor vial del cono norte en El Tambo, planteado como solución a la congestión vehicular en la margen izquierda de la Carretera Central, enfrenta un escenario crítico que podría derivar en su paralización. Así lo advirtió la consejera regional Kelly Flores tras una visita de fiscalización realizada en el marco de la Ley 31812.

De acuerdo con la autoridad, la obra apenas alcanza un 25% de avance y presenta deficiencias desde su inicio. El principal problema es la falta de saneamiento físico-legal de los terrenos, que supera el 70% de los tramos donde debe ejecutarse la vía.

“Este proceso debió garantizarse antes del inicio de la obra, pero no se cumplió”, cuestionó, al señalar que esta omisión recae en las municipalidades involucradas.

Uno de los puntos más críticos se ubica en el sector de Quebrada Honda, donde existen predios privados inscritos en registros públicos. Esta situación obligaría a procesos de compra o incluso expropiación, lo que no solo implica mayores costos, sino también largos plazos administrativos.

“Si no hay disposición de los propietarios, el proyecto podría entrar en una paralización prolongada”, advirtió.

Adicional

A esta problemática se suma el pedido de la empresa ejecutora de un adicional de 7 millones de soles, sustentado en trabajos no reconocidos y en la necesidad de adecuaciones por la falta de saneamiento. Según la consejera, incluso existen valorizaciones pendientes de pago desde el año pasado, lo que agrava la relación contractual y el avance de la obra.

Durante la inspección también se evidenciaron conflictos sociales. Agricultores de la zona denunciaron la rotura de canales de riego, tuberías de agua y deficiencias en el drenaje pluvial, lo que ha generado malestar y cuestionamientos al proyecto. Asimismo, se constató la falta de señalización en varios tramos, incrementando el riesgo para la población.

Finalmente, indicó que todos estos hallazgos ya fueron comunicados a la Gerencia Regional de Obras, que deberá adoptar medidas correctivas urgentes si se busca garantizar la culminación del corredor vial dentro de los plazos previstos. Mientras, una obra clave para la conectividad de Huancayo sigue en riesgo.