Madre e hijo estaban sobre la cama, con signos de violencia. Sus familiares los encontraron muertos en la habitación que alquilaban. Cecilia Huincho Cconislla (28), tenía dos heridas de por arma punzocortante en el cuello y golpes en la cabeza. Su hijo, de un año, también fue golpeado.

La causa de muerte del pequeño fue un traumatismo craneoencefálico. El sospechoso del feminicidio Wilmer Curo Vargas, natural de Atalaya, está no habido.

Terrible

El hallazgo ocurrió la noche del sábado 10 de octubre, cuando los familiares de Cecilia, preocupados porque no respondía a sus llamadas fueron a buscarla al barrio Bellavista en el poblado de Carhuapata en Lircay – Huancavelica.

Cecilia estaba desparecida desde el jueves 8 de octubre, su familia creía que Wilbert Curo la llevó a Atalaya para presentarla a sus parientes.

Según la policía, se presume que la joven habría sido asesinada por su pareja, Wilmer Curo Vargas, quien es buscado por las autoridades.

Los familiares sospechan que el crimen ocurrió el miércoles 7 de octubre porque ese día la dueña de la casa alquilaba vio llegar a Wilbert Juro, a las 2 de la tarde; incluso llevaba puesto una mascarilla.

En la escena del crimen la Policía halló el celular del sospechoso, sin chip. Según los dolientes, Wilbert Juro, quien trabajaba como obrero en Ica, tenía desacuerdos con Cecilia por reconocimiento del pequeño y el pago de la pensión de alimentos.

Incluso fue necesaria una prueba de ADN para confirmar la paternidad del niño. En medio del desconsuelo, madre e hijo fueron sepultados en el cementerio Jardines del Edén de Lircay – Huancavelica; sus familiares y amigos exigen justicia.