El desabastecimiento de insumos y medicamentos, equipos malogrados y la falta citas con médicos especialistas, fue tratado en una reunión de los funcionarios de EsSalud, la Defensoría del Pueblo y dirigentes de la CGTP en Huancayo.

El dirigente de la CGTP, Raúl Ariste manifestó que el servicio de odontología en el policlínico metropolitano de El Tambo, no funciona hace dos meses porque los equipos están malogrados perjudicando la atención.

Como respuesta, funcionarios de Essalud dijeron que el lunes 13 se iniciaría la atención en la parte recuperativa y preventiva de este servicio mientras se complementa con todos los equipos.

Sobre la transferencia del presupuesto de 5 millones para la compra de medicamentos e insumos con los que no cuenta el hospital, informaron que ya contarían con el 50% y se está realizando las compras del restante. Mientras tanto van a atender a los pacientes con compras directas, lo mismo están haciendo con los insumos para el laboratorio y atención de los pacientes con cáncer, enfermedades huérfanas y pacientes con hemodiálisis.

Respecto a las citas, les han dicho que están implementado planes pilotos para mejorar la entrega de citas en diferentes modalidades. Por úlitmo informron que un angiografo traído del Incor, no puede ser instalado porque el piso no tiene las especificaciones técnicas, que se requieren.