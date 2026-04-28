El médico huancaíno José Rafael Egoavil Gutiérrez, operó y salvó la vida de un minero, que estaba a punto de fallecer luego que una roca de gran tamaño de cayera en la espalda, producto de una explosión en una mina. El hombre que ya no tenía esperanzas de volver a caminar, fue salvado en el hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo a través de una compleja cirugía que se convirtió en una proeza médica.

El paciente fue evacuado al nosocomio con la clavícula derecha y nueve costillas rotas. Cuatro de ellas estaban incrustadas en el pulmón y tenía una contusión muy severa. Su estado grave fue la razón por la que estuvo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital durante tres semanas.

Luego que intentaron retirarle el ventilador mecánico el paciente no podía respirar y parecía que la única esperanza era someterlo a la riesgosa cirugía.

Así se hizo y lograron devolverle la vida al trabajador minero.

“Hemos reconstruido la pared abdominal y estabilizado una a una las costillas rotas rodeándolas con clips de titanio para que se puedan consolidar después de varios meses”, precisó Egoavil Gutiérrez. Tras la cirugía el paciente fue dado de alta luego de tres días e inclusive ya podía caminar.

exposición. El caso fue presentado en el Congreso Internacional de Cirugía Toráxica “Pared Toráxica CWC Latam” realizado en Bogotá, Colombia, organizado por Medxpert, a donde acudieron médicos de Perú, Chile, México, Venezuela. El cirujano huanca de tórax y cardiovascular José Rafael Egoavil Gutiérrez acudió en representación del hospital Carrión de Huancayo, recibiendo el reconocimiento de las especialistas de toda Latinoamérica.

El médico Cirujano José Egoavil Gutiérrez es egresado de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Nacional del Centro del Perú y con especialidad en la Universidad Cayetano Heredia. También ha sido ganador del premio internacional Medxpert en Bogotá, Colombia.

“El paciente tenía un traumatismo toráxico severo, con fractura de costilla múltiple, se le hizo el procedimiento médico de la reconstrucción y la fijación de costillas con clips de titanio. Estuvo en observación tres semanas hospitalizado”, expuso el galeno durante el congreso internacional.

DEMANDA. Al hospital Carrión, acuden muchos pacientes con fracturas para la operación luego de traumas severos tras accidentes de tránsito y accidentes laborales. Al mes se operan hasta 9 pacientes.

El director del hospital Carrión, Gustavo Llanovarced Damián, destacó el trabajo del cirujano Gutiérrez que ya labora hace 4 años resolviendo casos complejos.

“Las cirugías de tórax se practican en accidentes de tránsito, es recomendable por ello que los conductores manejen con precaución. En el caso de los obreros deben utilizar equipos de protección personal, ya que muchos de los heridos graves que llegan al hospital, es porque no tenían medidas de protección durante su labor“, señaló.