“Qué hago como médico, cuando el paciente llega y se me muere por falta de medicamentos. Le doy la receta al familiar y está buscando en las farmacias y no encuentra”, exclamó la médico Ángela De La Cruz, respecto a la crítica situación del servicio de emergencia del hospital Carrión, que afronta un desabastecimiento de medicamentos e insumos.

Asimismo, la jefa del servicio de emergencia, Patricia Munive señaló que a diversas recetas en la farmacia le colocan una X, porque no tienen los fármacos en stock.

“Tengo muestras de recetas que farmacia marca con una X, de madrugada, porque no hay insumos, ¿dónde va a conseguir el paciente todo esto? Por eso necesitamos una solución real”, reclamó Patricia Munive.

Acotó que para suministrar medicamentos a pacientes críticos, no cuentan con bombas de infusión, la única que hay está malograda. Pese a que el equipo es necesario, no lo tienen y por eso los pacientes corren el riesgo de empeorar o fallecer.

Angela De La Cruz, cuestionó que no hay ecografías en la noche, ni los domingos. No hay tomografía, ni rayos X o resonancia magnética, sólo en algunas ocasiones. Ante esas carencias, el paciente tiene que ser llevado a clínicas particulares. Muchos enfermos, acuden con hemorragias digestivas y no hay gastroenterólogo en la noche.

Alta demanda

Ahora atienden a 150 pacientes por turno, cuando antes atendían a 80 pacientes. Lamentablemente el servicio de emergencia no incrementó su personal, incluso cuando cesó un médico especialista, les quitaron la plaza y la enviaron a piso. En emergencia requieren cinco médicos emergenciólogos de guardia para atender las necesidades de los pacientes, pero solo son dos.

Problema nacional

Al respecto, el director del hospital Carrión, Gustavo Llanovarced Damián, respondió que los insumos están en proceso de compra, con órdenes de servicio y con contrato, pero como las compras demoran, han conversado con los proveedores, para que adelanten la entrega de los insumos.

La gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Junín, Lisette Ruiz Rivera indicó que el desabastecimiento es a nivel nacional, y por eso coordinan para que se asuman estrategias y que no falten en los 9 hospitales de la región Junín.

Ante la situación crítica del hospital Carrión, una de las medidas será que se destine 280 mil soles para la urgente compra de las bombas de infusión. Otra medida a cumplir será el cambio del jefe de personal, que las guardias permanezcan como tal sin perjudicar al personal al servicio de emergencia. También destinarán especialistas.