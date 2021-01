Una mujer que sobrevivió a un feroz ataque a machetazos, fue operada por los médicos del hospital Carrión, que le han salvado la vida. Damaris de 32 años fue la única sobreviviente que recibió dos golpes de hacha en la cabeza, en un ataque contra su familia en Río Negro, Satipo.

La herida fue trasladada de emergencia hasta el hospital Carrión de Huancayo, donde estuvo una semana en coma. Cuando reaccionó, el neurocirujano Carlos Amaro Salinas le realizó una cranectomía logrando salvarle la vida, después de dos meses de la exitosa intervención Damaris cuenta su historia.

Vivió una pesadilla

“Yo vivo en Rio Negro Satipo, allí teníamos conflictos de terrenos con unos vecinos, un día estábamos mi esposo y cuñado y nos envenenaron, como vieron que no moríamos, nos atacaron con un hacha, mi cuñado murió en el acto, mi esposo quedo grave y luego solo recuerdo que desperté en la Unidad de Cuidados Intensivo de hospital Carrión de Huancayo, después de semanas me enteré que mi esposo había fallecido. Mi papá me acompaño a cada instante y él me cuenta que gracias a los médicos neurocirujanos del Carrión estoy viva” dijo la madre de cuatro hijos. El médico Carlos Amaro Salinas que estuvo a cargo de la intervención, explicó que el caso fue complicado debido a que presentaba una fuerte lesión por lo cual tuvieron que hacerle una cranectomía.

“Su operación fue complicada pero salió bien ahora solo falta una craneoplastía y seguirá mejorando, como pueden ver, su operación no trajo muchas secuelas, ella se está recuperando muy bien y pronto hará su vida con normalidad, este tipo de operaciones son peligrosas, gracias al equipo médico del hospital pudimos salvarla” detalló Amaro Salinas, que pese a que el hospital Carrión está declarado COVID, continúan con las intervenciones.