Un megaoperativo policial simultáneo se ejecutó en Lima y Huancayo con el objetivo de desarticular a una presunta banda dedicada a la extorsión bajo la fachada de empresas financieras. La acción incluyó allanamientos de viviendas y locales, logrando la detención de al menos ocho personas implicadas en el caso.

En Huancayo, la Policía intervino varias supuestas agencias, entre ellas una denominada “Avanzando”, así como otros inmuebles en el distrito de Chilca, donde se detectaron establecimientos que operarían como fachada para actividades ilícitas. Según las autoridades, estos locales simulaban otorgar préstamos para encubrir cobros extorsivos.

La investigación se inició tras la denuncia de un odontólogo, quien habría sido víctima de amenazas y coacción para entregar dinero. De acuerdo con la fiscalía, la organización utilizaba información interna de sus víctimas y recurría a intimidaciones para forzar pagos, haciéndolos pasar como obligaciones financieras.

El Ministerio Público informó que la empresa implicada no está registrada en el sistema financiero formal. Los detenidos afrontan una investigación por el presunto delito de extorsión agravada, que podría acarrear penas de hasta 25 años de prisión. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en el marco del caso.