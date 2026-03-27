Un grupo de adolescentes fue intervenido tras protagonizar una violenta pelea en el frontis del estadio municipal de Concepción, donde incluso se habría utilizado un arma blanca.

Vecinos alertaron sobre una gresca en la zona, de inmediato, serenos y efectivos policiales acudieron al lugar, encontrando a cerca de siete menores de edad enfrentándose en plena vía pública.

Según se informó, los adolescentes, cuyas edades oscilan entre los 14 y 16 años, fueron reducidos y trasladados a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes.

Producto del enfrentamiento, uno de los menores resultó herido, por lo que fue evacuado al centro de salud David Guerrero Duarte, donde recibió atención médica.