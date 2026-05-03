La Dirección Regional de Salud de Junín, informó de 16 puntos en parques donde se halló la presencia de metales pesados como plomo y arsénico en Huancayo, El Tambo y Chilca, estos lugares son sitios de alta concurrencia de personas al día.

Se halló plomo en la Plaza de la Constitución frente a la Catedral de Huancayo. Otro punto es la calle Real y la avenida Giráldez, el parque Italia, el parque de Justicia, Paz y Vida, parque de Millotingo, parque Cáceres, parque Ramiro Prialé, parque Tupac Amaru altura del jirón Abancay, parque Tupac Amaru a la altura del jirón Uruguay. En Chilca, en dos puntos del parque Abel Martínez, en los alrededores del centro de salud La Esperanza.

AUTOMOTOR. Entre las actividades urbanas que generan muchas veces una excesiva contaminación está el crecimiento del parque automotor, presencia de talleres de reparación de vehículos, cambio de autopartes y pintado automotriz. Además del vertimiento de contaminantes hacia suelos y fuentes de agua.

Alicia Beraún, responsable de Vigilancia de Agua, manifestó que los más afectados con la contaminación por los metales como el plomo, el cobre, mercurio, arsénico y cadmio son los niños. Es por ello que la Diresa Junín demanda que estas concentraciones de metales disminuyan, ya que sino se solucionan pueden causar hasta la muerte. “Huancayo, es un parque automotor con gran cantidad de vehículos, donde se consumen toneladas de combustibles que va al ambiente y retorna en lluvia ácida”, detalló.