La obstetra Juana Cisneros de Cortijo (76) sufre por la muerte de su esposo César Cortijo Ruiz (82), al cual llevó caminando por emergencia del hospital Ramiro Prialé de EsSalud, por un cólico abdominal y ahora se lo lleva en ataúd, según asegura, porque demoraron más de 12 horas en operarlo, lo que complicó su situación.

El caso fue denunciado en la Divincri, por presunto homicidio culposo en contra de los médicos Carhuallanqui y Montero. Las investigaciones están en curso.

La viuda Juana Cisneros dijo que el pasado 19 de octubre, el paciente fue ingresado a las 8:30 de la mañana, con un cólico abdominal. En el consultorio de cirugía, le indicaron análisis de laboratorio y lo mandan a tópico para que le coloquen vía intravenosa, donde demoraron porque no hallaban la vena, luego lo pasan a una camilla, donde el dolor era peor.

RECLAMA. “Una enfermera lo atendía en todo momento, le hacían ecografía y análisis, pero el médico de cirugía nunca apareció, solo se presentó una interna. A las 5 de la tarde apareció un médico y dijo: vamos a ponerle la cámara y ver qué pasa con su esposo y recién lo vamos a operar, la enfermera le puso analgésico, y mi esposo entró a shock trauma, estaba peor y le colocaron un tubo endotraqueal y perdió la consciencia, a las 9 de la noche entró a la sala de operaciones, ya cuando estaba muy grave”, reclamó Juana Cisneros.

Antes de la operación le llamó la anestesióloga, y le mencionó que su esposo estaba grave y le hicieron firmar un documento y lo pasaron a sala de operaciones con ventilación mecánica. A las 11 de la noche terminó la operación, salieron los médicos y dijeron que el paciente estaba séptico e infectado y paso a la UCI, pero le advirtieron que lo iban a operar dos veces más. A las 7 de la mañana, le llamaron y le dijeron que el paciente había fallecido. Luego de ello acudió a quejarse en la dirección.

Los dolientes acudieron a la Dirección del hospital Ramiro Prialé a quejarse por lo ocurrido, el caso está en investigación.