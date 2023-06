Robert Salameh Mubarak y Vides Ramírez Ruiz, miembros del Comité Multisectorial de la carretera central de 4 carriles, evalúan la pretensión del Colegio de Ingenieros (CIP) de Lima de boicotear el trazo actual llamado Corredor Verde. Ambos están seguros que este proyecto no tiene marcha atrás y es una opción inmejorable para el desarrollo económico del centro del país. Estos son sus argumentos.

El Colegio de Ingenieros de Lima ha presentado una contrapropuesta a la carretera de 4 carriles, y ha puesto en aprietos el proyecto actual que ya se encuentra avanzado. Dicen que el nuevo trazo será más beneficioso para Huancayo.

Robert Salameh (R.S.): Ellos aducen que ese trazo sería más beneficioso para Huancayo. Para mí, Huancayo sin el valle del Mantaro no es nada. El comercio, que es lo que ha generado la riqueza en el valle del Mantaro, se debe a la producción agrícola ganadera del valle.

¿A estas alturas del partido se sentarían a negociar con el CIP-Lima qué trazo es el más viable?

R.S.: No pues. Es que no existe proyecto.

Vides Ramírez (V.R.): Cómo podría comparar algo que no tiene un proyecto con algo que ha avanzado. Del 2021 al 2023 ya se ha revisado el perfil y ya tenemos una ruta. El 20 de junio se va a saber cuánto cuesta y el 2024 empieza el estudio definitivo de ingeniería.

¿Han dialogado con el Gobierno Regional para poner más presión al gobierno central? Claro, es un proyecto ya avanzado, pero vemos que hay riesgo.

V.R.: Parecería que hay riesgo por la intromisión del Colegio de Ingenieros de Lima, respecto a eso, el contrato de gobierno a gobierno está garantizado. No va a pasar nada. Lo que sí logra el CIP-Lima es cambiar y confundir a la opinión pública.

Una cosa que ha dicho es: “nuestro proyecto es más barato y mucho más rápido”.

R.S.: Ahora, ¿cuánto costaría pasar por la reserva turística Nor Yauyos Cochas?

La ministra ha dicho que eso es imposible.

R.S.: Eso no camina. Realmente, cómo están engañando a la gente en el sentido de que vamos a pasar por Nor Yauyos Cochas. ¿Acaso es fácil pasar por una reserva ecológica?

V.R.: Te doy un ejemplo, me dicen que en el terreno del frente se van a construir dos edificios. Los dos de 20 pisos. Uno ya está en el tercer piso y tengo los planos, costos y datos y al costado está el terreno, pero no tengo nada. ¿Cómo podría comparar un edificio con el otro? No puedo comparar. No hay punto de comparación.

En el documento elaborado por el arquitecto Salameh dice que la carretera va a servir a 10 millones de habitantes, industrias, puertos secos, parques, etc. ¿Esto es un estudio o una perspectiva profesional?

(...) Cuando tú llegas a Lima, a la altura de Ate, de Chaclacayo y Huaycán, podemos derivar 3 salidas a Lima. La primera, la zona de Huaycán, toda esa zona está ligada a la macrorregión centro oriente. Una segunda, es para favorecer un poco al turismo, saldrías por Cieneguilla. Y la tercera, la más importante, saldrías a la altura de Lurín, a la Panamericana Sur, de tal suerte que estarías conectándote no con Lima, porque nunca nos interesó Lima, nos interesó los puertos.