El empresario huancaíno Miguel Oscar Traverso García, candidato al Senado por Junín con el número 1 de Renovacion Popular, asegura que decidió “dejar de ser espectador” para defender desde adentro a los emprendedores frente a lo que considera un Estado excesivamente regulador.

A sus 56 años, destaca más de tres décadas de experiencia empresarial en transporte, agroindustria y construcción como su principal carta de presentación

.¿Qué lo motivó a postular al Senado?

Soy empresario hace más de treinta años. He vivido en carne propia las trabas del Estado. No quiero ser más espectador; quiero bajar a la cancha y representar a mis paisanos de Junín para simplificarles la vida.

¿Qué lo diferencia de otros candidatos?

Mi experiencia real en el sector privado. He generado empleo y enfrentado fiscalizaciones y trámites excesivos. Sé dónde están los problemas y cómo se pueden corregir.

No cuenta con formación universitaria tradicional, ¿es una desventaja?

Hoy tenemos congresistas con grandes títulos que no han resuelto nada. Yo me he capacitado según mis necesidades: estudié en IPAE, en la Universidad del Pacífico, en la Universidad de Piura, en ESAN y en programas de innovación en el extranjero. Mi preparación está ligada a la experiencia real.

¿En qué sectores pondría énfasis?

Transporte, combustibles, agroexportación, construcción e inmobiliario. Junín es comercial y agrícola. Necesitamos reglas claras y un Estado facilitador. De cada cien emprendedores que inician, solo cinco sobreviven por la sobrecarga tributaria y regulatoria.

¿Qué propone para los emprendedores?

Estabilidad tributaria por tres o cuatro años para que puedan consolidarse. Simplificar normas de SUNAT y SUTRAN. No puede ser que una multa equivalga a la mitad del valor de un vehículo. El Estado debe ser socio, no verdugo.

¿Qué opina sobre la Carretera Central?

El proyecto está avanzado; falta decisión y presupuesto. Respaldamos la postura de nuestro líder Rafael Lopez Aliaga para ejecutarla por tramos en cinco años. La infraestructura vial es clave para el desarrollo.

¿Y en educación?

Priorizar infraestructura y promover institutos técnicos en la selva central: refrigeración, paneles solares, drones. Los jóvenes quieren herramientas para trabajar, no universidades de papel.

¿Qué propone frente a la inseguridad?

Endurecer sanciones contra el crimen organizado y revisar el marco legal para que no haya impunidad. La seguridad es básica para atraer inversión.

¿Cuál sería su rol en el Senado?

Fiscalizar con firmeza y promover leyes que faciliten la formalización y el crecimiento económico. Quiero representar al emprendedor y al productor de Junín con propuestas concretas.

Mira aquí la entrevista completa: