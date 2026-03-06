Más de mil 500 jóvenes se han preinscrito en el Proceso de Admisión Extraordinario 2026 para la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP (EESTP) de Huancayo. Los postulantes con vocación de servicio que buscan una carrera de honor y estabilidad, ya están pasando el examen de talla (1.58 mujeres, 1.64 varones mínimo) y peso; luego se iniciará con el examen médico.

Los postulantes deben cumplir con requisitos como edad (18-24 años), estatura, estudios secundarios y no tener antecedentes. El coronel PNP Danny Soriano Cruzado dio detalles sobre el proceso de admisión exhortando a no dar dádivas para obtener una vacante. Ya son más de 500 que dieron su primer examen y solo hay 350 vacantes.

Desde su creación de la Escuela Técnica Superior de Huancayo, ubicada en el distrito de Pilcomayo han egresado 27 promociones. La última denominada “Protección ciudadana” con más de 300 alumnos, egresaría a fines de marzo del 2026.

“Estamos haciendo un proceso transparente y justo. Los jóvenes preparados no van a tener inconvenientes, quienes buscan facilismo o ‘ayuda’ están perdiendo su tiempo y dinero, los van a estafar”, dijo el director de la Escuela PNP, Soriano Cruzado.

Asimismo, dieron los números 980121152 y 980121969 para denunciar algún hecho irregular.

“Hemos convocado a todos los órganos de control y fiscalización (Divincri, Fiscalía, Inspectoría Dircocor, Diviac) para que el proceso sea transparente”, reiteró el oficial. Fechas de los exámenes: aptitud médica: hasta el 31 de marzo, aptitud física: hasta el 6 de abril, psicométrico: 9 de abril; conocimientos: 15 de abril; control y confianza: 19 de abril al 5 de mayo, entrevista: 10 al 15 de mayo, examen toxicológico: hasta el 31 de mayo.