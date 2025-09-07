El cielo gris de la mañana no logró opacar el brillo de la fe. Miles de peregrinos, con rosarios en mano y miradas llenas de esperanza, acompañaron a la Virgen de Cocharcas en su recorrido desde la Catedral de Huancayo hasta su santuario en el distrito de Sapallanga.

Foto: Adrian Zorrilla

Los cánticos y las oraciones acompañaron a la Mamacha Cocharcas durante más de cinco horas de caminata en un recorrido de alrededor de 13 km. En el trayecto, colegios, parroquias y familias adornaron las calles con altares y alfombras florales como símbolo de su devoción y amor por la Virgen.

Foto: Adrian Zorrilla

Es preciso resaltar que el recorrido fue encabezado por el Arzobispo de Huancayo, Monseñor Luis Alberto Huamán Camayo, quien acompañó de principio a fin a los fieles a lo largo de la calle Real.

Foto: Adrian Zorrilla

Foto: Adrian Zorrilla

Con la bendición de Monseñor en la iglesia de Sapallanga, culminó la peregrinación. Por su parte, la multitud, que agradeció y pidió la intercesión de la Virgen, se dispersó con el compromiso de reencontrarse en las vísperas y el día central que se celebrarán este domingo 07 y lunes 08 de setiembre.