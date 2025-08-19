El Gobierno Regional de Junín (GRJ) se encuentra en el centro de una grave denuncia por presunto favorecimiento político en el proceso de selección CAS N.º 001-2025-JUNÍN-RECASTRANSITORIO. Según el Órgano de Control Institucional (OCI), funcionarios del GRJ habrían adjudicado plazas a personas afiliadas a la organización política Batalla Perú, liderada por el actual gobernador regional, a pesar de no cumplir los requisitos mínimos establecidos en las bases del concurso.

Los beneficiados con estos cuestionados nombramientos fueron ubicados en distintas dependencias clave del gobierno regional. Luis Fernando Ñaupari Lino fue contratado como Técnico en Archivo I en la Dirección Regional de Energía y Minas – Sede La Oroya, pese a no contar con formación profesional relacionada y presentar documentos fuera de plazo.

Kimberly Estefany Manturano Inchi fue nombrada Asistente Administrativo I, Cynthia Paola Montañez Aponte fue designada como Técnico Administrativo I en la Subgerencia de Presupuesto y Tributación, a pesar de inconsistencias en sus capacitaciones.

En esa misma dependencia fue ubicada Ketty Madueño Hinojosa como Secretaria III, aunque no cumplía con el perfil profesional requerido. Daniel Anderson Ramos Ayuque fue asignado como Técnico Administrativo I en la Subgerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento. Todos ellos, según el Jurado Nacional de Elecciones, figuran como afiliados a Batalla Perú.

La Comisión Evaluadora de este proceso de contratación en el Gore Junín estuvo integrada por Rudy Guerra Ricse (presidente), Juan Joseph Chávez Sánchez (secretario técnico) y Vladimir Javier Yañez Rodríguez (miembro titular),descalificó a otros postulantes por faltas similares, pero favoreció a los mencionados, vulnerando los principios de meritocracia y transparencia en la función pública.