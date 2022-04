El ministro de Energía y Minas (Minem) Carlos Palacios acaba de designar a Melvin Neber Flores Vilca como director general de la Dirección General de Minería. Flores Vilca es un ingeniero egresado la UNCP y su vínculo con Perú Libre es extraño y velado.

Algunos militantes lo recuerdan participando en las actividades del partido en el local de campaña de Huancayo. “Apoyaba en algunas actividades como Navidad u otras, además tenía contactos”, dice una fuente al interior del Perú Libre.

Melvin Flores era dirigente del mercado Modelo de Huancayo. Según las resoluciones de gerencia municipal N° 490-2020 y 130-2021, el ex dirigente interpuso recursos de apelación ante la comuna huanca para que anularan la órdenes de cierre del mercado. En una de ellas señalando que el mercado no contaba con licencia porque no se podían hacer trámites en la comuna y en la otra arguyendo que el mercado sí cumplía con la normativa de salubridad.

El nuevo director de Minería no es militante de Perú Libre, pero la fuente citada señala que es cercano a Vladimir Cerrón: “No lo recuerdo muy bien, pero es un hombre correcto”, señala.

El Ministerio de Energía y Minas viene siendo copado por la gente más fiel a Vladimir Cerrón: Wider Herrera Lavado, ex gerente del líder de Perú Libre, es el secretario general de dicha cartera; Miguel Ángel Rojas Cerrón, comunicador encargado de hacer los mandados del partido es hoy jefe del área de Imagen y ahora Flores Vilca.