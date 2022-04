El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, se manifestó sobre las declaraciones de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), quien aseguró que nadie se “atrinchera” en el Parlamento y que sí se tenían que adelantar nuevas elecciones generales, se realizará la convocatoria.

Frente a ello, el parlamentario oficialista recordó que las personas que han sido escogidas en los últimos comicios deben permanecer el periodo establecido de cinco años, por lo que instó a que se vayan “los que no quieres trabajar”.

“Que se vayan los que no quieren trabajar, los que no están de acuerdo con el servicio a las mayorías, que se vayan quienes han creído que el país les corresponde y porque ganó un partido que no les gusta, todos deben irse. Abajo la política del odio y de la envidia”, declaró desde los exteriores del Congreso.

En ese sentido, Cerrón Rojas señaló que existen personas que no entienden que hay un nuevo gobierno y aseveró que esta conformación del Legislativo está a favor de la mayoría tras haber aprobado leyes a favor de la ciudadanía.

“Las elecciones se han dado para que se considere un periodo de 5 años. Que haya personas que no entienden que estamos en un gobierno distinto, que acaba de aprobar sobre todo esta compensación de tiempo de servicios al 100% a los docentes, que está exonerando el pago al IGV de productos básicos, y que está a favor de las mayorías, ¿por qué tendría que irse?”, expresó.

Declaraciones de Alva

Más temprano, María del Carmen Alva hizo un llamado al presidente de la República, Pedro Castillo, a renunciar y seguidamente aseguró que ningún congresista se aferra a su cargo, por lo que se mostró dispuesta a convocar a nuevas elecciones generales.

“Hoy vamos a ver ese tema que es modificar esta partida y se arregla el tema (de la ley que exonera el IGV), lo que no se puede arreglar con un artículo es el desgobierno y el caos que vivimos, por eso todos le pedimos al presidente que dé un paso al costado, acá en el Congreso nadie se atrinchera a su curul, si tiene que haber elecciones generales, entonces habrá elecciones generales”, dijo.