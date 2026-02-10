Por tercera vez, el Ministerio del Interior observó la solicitud de financiamiento presentada por la Municipalidad Distrital de El Tambo para ejecutar el proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana local”, destinado a fortalecer la subgerencia de Seguridad Ciudadana.

Así lo advierte el Informe de Opinión Técnica emitido tras el levantamiento de observaciones presentado por la comuna mediante el Oficio N.° 024-2026-MDTALC, con fecha 28 de enero de 2026.

Según el análisis realizado por la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, si bien el proyecto cuenta con viabilidad técnica desde octubre de 2025 y una inversión superior a los 7.9 millones de soles, la documentación presentada no cumple con los lineamientos exigidos por la Directiva N.° 001-2024-IN-OGPP-OPMI, que regula el uso de los recursos del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana (FESC).

Entre las principales observaciones figura la falta de un Plan de Acción de Seguridad Ciudadana (PASC) con matriz de inversiones, que evidencie el alineamiento del proyecto con los objetivos del sistema nacional de seguridad ciudadana.

Asimismo, no se presentó el acta de validación del PASC, ni el Informe Trimestral de Cumplimiento de Actividades (ITCA) correspondiente al último trimestre de 2025, documento clave para demostrar la ejecución de acciones en seguridad ciudadana.

A ello se suma la ausencia de un informe del área de presupuesto municipal que sustente la asignación y ejecución de recursos del Programa Presupuestal 0030, requisito indispensable para acceder al financiamiento del FESC.

Estas omisiones motivaron que el equipo evaluador observe nuevamente la solicitud, pese a que el municipio cuenta con ordenanza que aprueba el PASC.