El Ministerio del Interior aprobó la Resolución Ministerial N.º 0323-2026-IN, que establece el uso obligatorio de nuevos medios de defensa para el serenazgo municipal; sin embargo, la norma genera preocupación en los municipios por la falta de presupuesto para su implementación.

La disposición ordena que los serenos cuenten con chalecos antibalas, bastones tonfa, aerosoles de pimienta, grilletes de nylon o plástico y escudos de protección, equipamiento que busca fortalecer su capacidad operativa y seguridad. No obstante, en Huancayo, las autoridades advierten que no existen recursos disponibles para cumplir con estas exigencias.

El gerente de Seguridad Ciudadana de Huancayo, César Ramos, señaló que la implementación será progresiva y que ya se ha solicitado la adquisición de chalecos antibalas, considerados prioritarios. Sin embargo, el gerente municipal, Jhoselim Meza, fue claro al afirmar que actualmente no cuentan con presupuesto para este fin.

“Es una obligación que tendremos que cumplir, pero se requerirá una modificación presupuestaria o una asignación adicional del Gobierno Nacional”, indicó.

Meza precisó que alrededor de 110 serenos deberán ser equipados, lo que implica una inversión significativa para la comuna. Además, advirtió que esta situación no es exclusiva de Huancayo, sino de todas municipalidades.