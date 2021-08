El titular del Ministerio de Cultura, Ciro Gálvez Herrera, se halla inmerso en una serie de procesos legales en la Corte Superior de Justicia de Junín (CSJJ), la mayoría de ellas por temas civiles, a los cuales les restó importancia en su última visita a Huancayo.

Otro tanto de procesos archivados

Al notario se le imputan delitos de lesiones, estafa y usurpación y las denuncias están en la Cuarta Fiscalía penal provincial de Huancayo.

Ciro Gálvez Herrera, en la actualidad tiene 266 procesos abiertos, la mayoría de ellos en materia civil, ello por su actuación como notario público colegiado. Existen un aproximado de 200 casos archivados, procesos que datan desde el año 1997 y el más reciente data del año pasado, entre los cuales aparecen el de falsificación de documentos y hasta falsedad ideológica.

En estos procesos la mayoría figura como demandado, en otros figura como agraviado, También como demandante e imputado. Algunos de estos procesos se encuentran en etapa fiscal y otros en manos de especialistas judiciales.

Ciro Gálvez, al ser consultado al respecto, señaló: ”Yo, nunca he sido procesado ni sentenciado, como es usual en cargos delicados como ser notario, hay denuncias sobre nulidad de escrituras, nadie está contento con nada. Las denuncias no son contra uno, sino son juicios de nulidad entre los contratantes y al notario lo mencionan porque esos contratos lo han celebrado ante él. Yo tengo 35 años como notario y para serlo no se debe tener antecedentes ni procesos legales ni sentencias”.