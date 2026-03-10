El ministro Óscar Fernández Cáceres arribó al distrito de Molinos con mochilas, víveres y ropa de abrigo para los damnificados de las intensas lluvias y desbordes de ríos que azotaron la provincia jaujina en los últimos días.

Ante el reclamo de las autoridades locales por la infraestructura dañada, el titular del sector anunció que, a través del programa Llamkasun Perú, se ejecutará el mantenimiento del camino de herradura hacia el Cañón Tranca, en el centro poblado de Quero. Esta intervención demandará una inversión de S/ 207,053.99, presupuesto que servirá para generar 44 empleos temporales entre los propios vecinos afectados.

Durante su reunión con los alcaldes de Molinos, Rider Palacios, y de Jauja, Raimundo Flores, el ministro reconoció que el golpe de las lluvias ha sido duro para el sacrificio de años de los agricultores. “Detrás de cada pérdida hay años de esfuerzo. No están solos”, señaló el funcionario, mientras Indeci evaluaba los daños pendientes.