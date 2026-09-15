La ejecución de la Nueva Carretera Central demandaría una inversión estimada en S/30 mil millones, cifra que excede la capacidad presupuestal actual del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, destacó que la Nueva Carretera Central representa un compromiso con el país. Sin embargo, señaló que su elevado costo hace necesario evaluar un financiamiento a través de un fondo especial administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Explicó que la iniciativa presenta avances en el ámbito ambiental y que ya cuenta con el certificado correspondiente. Asimismo, señaló que uno de los primeros componentes contemplados es la ejecución del túnel Pariachi, aunque para ello aún será necesario asegurar los recursos necesarios.