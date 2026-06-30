Los ministros de Vivienda y Trabajo cumplirán una agenda en la región Junín a donde arribaron a tempranas horas de hoy. Alrededor de las 6:20 llegaron al aeropuerto Francisco Carlé de Jauja. De allí, el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate se dirigió a supervisar la nueva Planta de Tratamiento para la Remoción de Arsénico en el agua que consumen más de 33 mil vecinos de los distritos de Jauja, Sausa y Yauyos.

A dicha inspección lo acompañaron el alcalde provincial de Jauja, Raimundo Flores Caso y funcionarios ediles. Esta planta en la que se invirtió más de S/ 9 millones tiene como objetivo filtrar y reducir los niveles de arsénico en el agua que consumen miles de pobladores.

Luego de esta actividad, llegará al distrito de El Tambo en Huancayo donde inaugurará la obra de psiats y veredas en el asentmiento humano Justicia, Paz y Vida, una obra que se postergó durante más de 10 años.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Freddy Solano Gonzáles, presentó la plataforma de orientación vocacional “Mi Carrera” en la I.E Enrique Gómez Espinoa y en horas de la tarde inspeccionará los ambientes del hospital Ramiro Prialé Prialé de Essalud Huancayo.