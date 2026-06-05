La actual Luren Márquez inició una agenda de promoción turística en Junín con recorridos por diversos destinos de las provincias de Huancayo, Chanchamayo y Chupaca. Su visita forma parte de las actividades de lanzamiento de la sede preliminar del certamen Miss Perú 2027, que tendrá como escenario a la región.

Durante su presentación oficial, autoridades regionales, emprendedores y representantes del sector turismo destacaron que el evento permitirá mostrar la riqueza cultural, natural y gastronómica de Junín a nivel nacional e internacional. Como parte de la ceremonia, la soberana lució un vestido inspirado en la cultura wanka, diseñado por la modista huancaína Bela Pérez.

Entre el 4 y el 7 de junio, la reina de belleza realizará grabaciones promocionales en lugares emblemáticos como la Plaza Constitución, el Parque de la Identidad Wanka, la Catarata El Tirol, la Laguna de Ñahuimpuquio y la comunidad nativa Pampa Michi. El material audiovisual formará parte de la estrategia de difusión del certamen y buscará posicionar a Junín como uno de los principales destinos turísticos del país.