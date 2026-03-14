Un total de 14 módulos prefabricados destinados para atender emergencias y desastres en la región Junín no están siendo utilizados y presentan signos de deterioro, pese a estar valorizados en S/ 698 600, según advirtió la Contraloría General de la República.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control N.° 006-2026-OCI/2814-SVC, durante inspecciones en los hospitales de Jauja y Satipo se detectó que los módulos presentan óxido, corrosión en las paredes metálicas y daños por permanecer expuestos a la intemperie, lo que evidencia deficiencias en su almacenamiento y resguardo.

Además, los auditores hallaron ventanas sin vidrios, ausencia de luminarias, tableros eléctricos vacíos y pisos metálicos, pese a que las especificaciones técnicas exigían el uso de vinilo para garantizar su durabilidad y seguridad.

Frente a estas observaciones, la Contraloría notificó a la Dirección Regional de Salud Junín para que adopte medidas correctivas, ya que estos módulos fueron adquiridos para brindar atención inmediata a la población ante situaciones de emergencia.